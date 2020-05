Als wäre er erst aufgestanden

Altlußheim.Schreibtisch, Kommode, Buffet, Standuhr, Garderobe, Bücherschrank, Tisch und Stühle im neugotischen Stil mit üppigen Schnitzereien – alles komplett, als wäre er gerade erst aufgestanden: Das Museum Autovision in Altlußheim zeigt jetzt das Arbeitszimmer des Motoren-Erfinders Felix Wankel (1902-1988). In den sieben Wochen, in denen das private Museum wegen der Corona-Krise geschlossen war, wurde es aufgebaut.

Möglich gemacht hat das die Stadt Heidelberg. Wankel entwickelte zwar seine große Erfindung nicht in Heidelberg, sondern in den 1950er Jahren in seiner Versuchswerkstatt am Bodensee.

Aber im Ruhestand zog er wieder in die Kurpfalz, wo er aufgewachsen war, und wählte ein Anwesen am Philosophenweg 17 als Altersruhesitz. Er wurde nach seinem Tod 1988 auf dem Bergfriedhof begraben.

Sein Schreibtisch tauchte vor Jahrzehnten plötzlich auf dem Kunstmarkt auf. Die Heidelberger Firma ProMinent von Familie Dulger ersteigerte ihn – aus Verbundenheit mit Heidelberg und mit Erfindern generell. 2008, zum 20. Todestag von Felix Wankel übergab ProMinent das Arbeitszimmer des Erfinders an den Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Autovision besteht seit 2002

Bisher stand der Schreibtisch bei der Feuerwehr, nun übergab ihn Würzner als Dauerleihgabe an das private Museum in Altlußheim. „Endlich ist wieder zusammen, was zusammen gehört“, so Museumsgründer Horst Schultz: „Da man nur bei uns die gesamte Entwicklung mit allen Anwendungen des Wankelmotors anhand einmaliger Exponate sehen kann, wäre es für uns fast unerträglich gewesen, wenn die geschichts-trächtige Urquelle dieser Erfindung, eben Felix Wankels Arbeitszimmer, woanders als bei uns ausgestellt würde“, äußert er sich dankbar für diese besondere Leihgabe. Das Museum Autovision besteht seit 2002, ist eine Initiative des lange in der Elektronikbranche tätigen Unternehmers Horst Schulz und seit 2010 als Stiftung anerkannt. Ihr Ziel ist, die Geschichte der Mobilität in Form einer Zeitreise aufzuzeigen sowie Visionen für eine Mobilität und Antriebstechniken der Zukunft zu entwickeln.

Es präsentiert auf fast 3000 Quadratmetern mehr als 200 Fahrzeuge, darunter die größte erhaltene private Flotte von NSU-Vorkriegs-Automobilen sowie zahlreiche Bugattis. Zudem gibt es hier die weltweit einzige Dauerausstellung zum Wankelmotor mit 80 Motoren sowie seltenen Wankelfahrzeugen aus europäischer Produktion. Neu entwickelt wurde für das Museum Autovision nun auch eine digitale Museumsführung. An zahlreichen Stationen der etwa 3000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche kann man mit seinem eigenen Smartphone via QR-Code viele Informationen in Bild und Ton zu den entsprechenden Exponaten erfahren.

