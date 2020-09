„Alte Herren“ distanzieren sich von Tat

Heidelberg.Die Heidelberger Burschenschaft Normannia hat sich nach einem mutmaßlich judenfeindlichen Vorfall (wir berichteten am Mittwoch ausführlich) klar gegen Antisemitismus ausgesprochen. „Die Burschenschaft Normannia duldet keinen Antisemitismus in ihren Reihen oder durch Dritte auf ihrem Haus“, teilte die Normannia mit. „Antisemitismus und gewalttätige Übergriffe sind mit dem burschenschaftlichen Gedanken nicht zu vereinbaren“, heißt es in einer Mitteilung des Altherrenverbands, dem die Mitglieder angehören, wenn sie das Studium abgeschlossen haben und im Beruf stehen.

Der Rabbiner der jüdischen Kultusgemeinde Heidelberg, Janusz Pawelczyk-Kissin, zeigte sich am Mittwoch bestürzt über den „ekligen Vorfall“, bei dem ein junger Mann mit jüdischen Wurzeln von Burschenschaftern gedemütigt und geschlagen worden sein soll. Ähnliches sei ihm aus Heidelberg bislang nicht bekannt gewesen.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung gegen sieben Männer und eine Frau. Sie sollen einen 25-Jährigen mit Gürteln geschlagen, mit Münzen beworfen und antisemitisch beleidigt haben. Der junge Mann hatte eine Verbindungsfeier der Normannia am 29. August als Gast besucht. lsw

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.09.2020