Heidelberg.Die Platane an der Ecke Rohrbacher Straße/Dantestraße ist einer der stadtbildprägendsten alten Bäume in der Weststadt. Um zu verhindern, dass in diesem belebten Straßenbereich Äste abbrechen, muss das Landschafts- und Forstamt der Stadt Heidelberg den Baum zurückschneiden. Die Arbeiten dauern von Samstag, 3., bis Sonntag, 4. Oktober, an beiden Tagen jeweils von 9 bis 16 Uhr.

