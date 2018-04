Alter Kohlhof: Gericht will Wert für Rückkauf bemessen lassen

Anzeige

Heidelberg.Im Rechtsstreit um eine Bewirtschaftung des Alten Kohlhofs zwischen der Stadt Heidelberg und der Eigentümerfamilie Hofbauer will die 4. Zivilkammer des Landgerichts den Wiederkaufspreis der Immobilie bemessen lassen. Das geht aus einem Beschluss hervor, der den Verfahrensbeteiligten am Mittwoch eröffnet wurde. Demnach kommt für die Kammer nach "vorläufiger Einschätzung" ein Vertoß der Eigentümerfamilie gegen die im Grundbuch festgeschriebene Klausel in Betracht, die einen Gaststättenbetrieb auf dem Anwesen am Königstuhl vorsieht. "Dass die Dienstbarkeit erloschen ist, weil sie aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen auf Dauer nicht mehr ausgeübt werden kann und daher der Klägerin keinen Vorteil bietet, ist derzeit nicht ohne Weiteres anzunehmen", heißt es in dem Beschluss weiter.

Das Argument der Beklagten, dass ein Betrieb auf dem Kohlhof wirtschaftlich nicht möglich sei und die Stadt mit ihrer Forderung unzulässiges Recht ausübe, sei fragwürdig, da im laufe der Beweisaufnahme angeklungen sei, dass die Familie Hofbauer auf dem Anwesen von vornherein keine Gaststätte habe betreiben wollen.

Die Eigetümerfamilie muss nun binnen eines Monats darlegen, welche den Wiederkaufspreis erhöhenden Erschließungskosten und Anliegerbeiträge im Hinblick auf das Grundstück seit 1998 erbracht und welche Investitionen im gleichen Zeitraum getätigt wurden - und zu welchem Zweck.