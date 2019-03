Altriper unter den besten 16 in Thailand

Freude bei den Fans in Altrip, Tränen in Ladenburg: Sven Schlegler (23) aus dem Rhein-Pfalz-Kreis ist bei der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) ins Recall-Finale vorgestoßen. Dagegen musste Shanice Porkar (18) aus der Römerstadt am Neckar nach zwei Zitterpartien am Ende der dritten Folge aus Thailand endgültig die Segel streichen. Neben ihr schaffte es auch die Jayla

...