Altstadt-Kneipen dürfen länger öffnen

Heidelberg.Michaela Roßner

Die Entscheidung über neue Sperrzeiten für die Kneipen und Gaststätten in der Altstadt ist gestern Abend im Heidelberger Gemeinderat vertagt worden. Das bedeutet, dass automatisch die Landesregelung in Kraft tritt. Sie sieht vor, dass unter der Woche bis 3 Uhr morgens ausgeschenkt werden darf, am Wochenende bis 5 Uhr.

Die bisherige Regelung (2 und 4 Uhr) hatte der Verwaltungsgerichtshof im März gekippt. Mehrere Fraktionen hatten angekündigt, laxere Sperrzeiten zu beantragen. Oberbürgermeister Eckart Würzner hatte am Vortag mitgeteilt, keine Anträge der Fraktionen zuzulassen, die noch liberaler sein würden als die bisherige Regelung.