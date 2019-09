Altstadt wird beim Heidelberger Herbst zur Festmeile

Heidelberg.Doppelten Grund zur Festfreude gibt es am Samstag und Sonntag in der Schlossstadt am Neckar: Zum einen wird der Heidelberger Herbst gefeiert. Zum anderen findet das große Stadtfest zum 50. Mal statt – und hält deswegen im Rahmen seines bunten Programms einige Überraschungen für die Besucher bereit. Ab 7 Uhr können die Gäste an den Flohmarktständen stöbern und feilschen. Bis in die späten Abendstunden bieten ein Kunsthandwerker- und Warenmark, ein Mittelalter-Spektakel und verschiedene Kulturprogramme sowie Livemusik auf 14 Bühnen für Unterhaltung für alle Altersstufen. Am Sonntag bietet der „Familien-Herbst“ von 11 bis 19 Uhr spezielle Angebote und Aktionen für Familien. Auch zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet. mav (Bild: Rothe

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.09.2019