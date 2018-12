Aluminium gegen Hochwasser

Heidelberg.Nach dem langen Sommer und der anhaltenden Trockenheit ist das Thema Hochwasser in diesem Jahr etwas in Vergessenheit geraten – bei der Vorstellung der neuen mobilen Schutzwand am Heidelberger Neckarufer sorgte gestern aber ausdauernder Regen für die passende Stimmung. Sowohl die Vertreter der Stadtverwaltung und des Herstellers, als auch die Mitarbeiter des Abwasserzweckverbandes mussten den

...