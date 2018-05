Anzeige

Heidelberg.Es sollte eine Kombination der Extreme sein: Ein Fußballturnier für Frauen, zuerst am höchstmöglichen und danach am tiefstmöglichen Ort der Welt. Und weil die Heidelberger Fotografin Dana Rösiger (kleines Bild) und ihre zahlreichen Mitstreiterinnen dieses Ziel energisch verfolgten, kickten im Juni vergangenen Jahres 34 Fußballerinnen auf dem rund 5895 Meter hohen Kilimandscharo in Afrika. Ein knappes Jahr später kämpften dann schließlich Spielerinnen aus 26 Ländern bei einem Turnier am Toten Meer um den Ball, mehr als 420 Meter unter dem Meeresspiegel. Dana Rösiger war bei beiden Weltrekordversuchen dabei und hielt das ungewöhnliche Geschehen publikumswirksam mit ihrer Kamera fest – schließlich soll die gesamte Aktion Frauen und junge Mädchen ermutigen, an sich selbst zu glauben und für ihre Rechte zu kämpfen.

Talentsuche in der Region Die hauptberufliche Pressesprecherin Dana Rösiger wurde 1974 in Dresden geboren. Nach der Wende reiste sie sehr viel und zog aus beruflichen Gründen nach Heidelberg. Von dort ist sie seit Jahren regelmäßig für weltweite Fotoprojekte unterwegs, meist für soziale Projekte, wie die beiden Weltrekord-Spiele der Organisation Equal Playing Field. Zur Frauen-WM 2019 will Rösiger junge Fußballerinen aus der Region porträtieren. Dafür sucht sie noch interessierte Teilnehmer. Weitere Infos und Kontaktmöglichkeiten unter www.danaroesiger.com

Bedeutung des Sports betonen

„Mit meinen Bildern will ich zeigen, was der Fußball weltweit für eine Bedeutung hat und was er gerade bei jungen Frauen bewirken kann“, erzählt die 43-Jährige beim Gespräch in ihrer Heidelberger Wohnung mit Blick auf den Odenwald. Nicht nur in Deutschland gebe es in nahezu jedem Dorf einen Bolzplatz - wo auch immer sie bei ihren vielen Reisen hingekommen sei, habe der Ballsport eine große Rolle gespielt. „2008 war ich in Myanmar und bin in einem abgelegenen Dorf zu einem „Kinoabend“ eingeladen worden“, erzählt Rösiger von ihrem Erkenntnismoment. „Plötzlich standen wir in einer Scheune, in der 200 Mönche gebannt auf zwei Fernsehern die Partie Manchester United gegen Manchester City verfolgt haben. Da wurde mir klar, welche Kraft in diesem Sport steckt.“ Eben diese Kraft will Dana Rösiger mit ihren Fotografien weitervermitteln – idealerweise, um soziale Probleme zu thematisieren und jungen Frauen aus schwierigen Verhältnissen eine Motivation für ihr Leben zu geben. „Wenn ich mit meinen Bildern Geschichten erzähle von Frauen, die der ihnen gesellschaftlich zugewiesenen Rolle entflohen sind und an einem außergewöhnlichen Ort dieser Erde ihrer Leidenschaft Fußball nachgehen, dann kann das vielleicht anderen ein Ansporn sein“, sagt Rösiger. Gleichzeitig werde die Öffentlichkeit mit dem Thema konfrontiert - als hauptberufliche Pressesprecherin eines großen Software-Konzerns in der Region weiß die 43-Jährige, wie sich Bilder geschickt nutzen lassen.

Da das Fotografieren für sie ein nebenberufliches und ehrenamtliches Engagement ist, kann sich Rösiger einen intensiven Kontakt zu ihren Fotoobjekten erlauben. Während sie beim Besteigen des Kilimandscharos noch wenige Bilder schoss, produzierte sie in Jordanien eine umfangreiche Sammlung.