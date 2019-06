Am Neckarstrand die Seele baumeln lassen

Heidelberg.Zwei Tage hat der Sommer Pause gemacht, doch zum Wochenende hin sehen die Wetterfrösche wieder warme Temperaturen auf uns zukommen. Beste Voraussetzungen also, um den frisch aufgeschütteten Neckarstrand mitten in der Heidelberger Altstadt zu besuchen. Am Neckarlauer vor der Stadthalle stehen Liegestühle, Sitzbänke und Sonnsegel zur Verfügung. Der Verein Neckarorte hat das – mit Unterstützung der Stadt – nach dem Erfolg der vergangenen beiden Jahre wieder realisiert. Die Bar öffnet unter der Woche ab 17 Uhr, am Wochenende ab 14 Uhr. Bis Sonnenuntergang bleibt sie geöffnet. Der Verein Neckarorte möchte das Flussufer erlebbar machen. miro

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.06.2019