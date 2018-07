Am Samstag Schlossbeleuchtung

Anzeige

Heidelberg.Zum zweiten Mal in diesem Jahr wird die Ruine in zauberhaftes Licht gerückt: Am Samstag, 14. Juli, beginnt um 22.15 Uhr die Schlossbeleuchtung mit Leuchtfeuer und Feuerwerk. Zwischen 12 und 20 Uhr lockt auf dem Kornmarkt ein Kunsthandwerkermarkt. Wegen des Aufbaus wird die Alte Brücke ab 17 Uhr für Fußgänger gesperrt. Die B 37 wird ab etwa 21.30 Uhr zwischen Ernst-Walz-Brücke und Karlstor und die Theodor-Heuss-Brücke ab 22 Uhr für jeden Fahrzeugverkehr gesperrt. miro

Weitere Infos zu den Schlossbeleuchtungen 2018 in unserem Archivartikel.