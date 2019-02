Am Steuer eingenickt

Völlig demoliert wurde ein Fahrzeug beim Zusammenstoß. © Priebe

Rhein-Neckar.Bei einem Verkehrsunfall auf der B 3 sind zwei Personen am Samstagnachmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, war eine 37-Jährige mit ihrem Wagen im Auto Richtung Wiesloch unterwegs. Auf der Fahrt nickte die Frau ein und geriet bei St. Ilgen in den Gegenverkehr. Eine nachfolgende Autofahrerin versuchte noch, die Fahrerin durch langes Hupen zu warnen – erfolglos. Der Mercedes der 37-Jährigen stieß mit einem entgegenkommendem Opel Astra zusammen. Die Frau und der 57-jährige Fahrer des Opel wurden bei dem Unfall eingeklemmt. Sie mussten von der Feuerwehr befreit werden. Nach Angaben der Beamten verletzten sich die 37-Jährige und der Mann schwer, beide mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der knapp zweijährige Sohn der Unfallverursacherin blieb offenbar unverletzt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 3 500 Euro. Die B 3 musste drei Stunden lang voll gesperrt werden. vs

Info: Fotostrecke und Video unter morgenweb.de/region

