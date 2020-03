Amphibien wandern

Heidelberg.„Im Moment sind in der Region Kröten, Frösche, Molche und Salamander auf dem Weg zu ihren Laichgewässern. Deshalb sollten Autofahrer sich nicht über Tempolimits und Umleitungen ärgern, sondern sehen, dass diese viele Leben retten“, berichtet Bianca Räpple, Regionalgeschäftsführerin des BUND. Zudem seien viele Helfer an den Straßen unterwegs. Aufgrund der hohen Temperaturen habe die Amphibienwanderung in diesem Jahr sehr früh begonnen. „Bei starkem Regen und feuchtwarmer Witterung muss man deshalb mit den Tieren rechnen – und mit ihren Rettern.“

Tempo drosseln

Die Stadt Heidelberg bittet Autofahrer mit Schildern um Vorsicht. Entlang der ausgeschilderten Krötenwanderstrecken in Ziegelhausen, in der Panoramastraße (Rohrbach), zwischen EMBL und Boxberg, im Emmertsgrund, vom Kohlhof Richtung Waldhilsbach, am Steigerweg und in Schlierbach und entlang des Schlosswolfsbrunnenweges (Altstadt) seien bei Dämmerung an Straßen und Wegen Krötenhelfer im Einsatz. In Nächten mit verstärkter Amphibienwanderung werden die Straßen Am Schlierbachhang beim Rondell, Wolfsbrunnensteige und Klingelhüttenweg jeweils an der Waldgrenze von 19.30 bis 6.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Sofern die Wanderung anhält, werden mit Beginn der Sommerzeit am 29. März 2020 die Straßen von 20.30 bis 7.30 Uhr gesperrt. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020