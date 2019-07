An der Haltestelle fliegen Flaschen

Heidelberg.In einer Straßenbahn der Linie 5 ist es zu einer Schlägerei gekommen. Die Polizei teilte am Samstag mit, dass in der vorangegangenen Nacht gegen 0.30 Uhr zwei Gruppen von Jugendlichen in Streit gerieten. An der Haltestelle Betriebshof in der Bergheimer Straße schlug ein Täter einem anderen mit einer Armbanduhr gegen den Kopf, auch seien mehrere Flaschen geworfen worden. Zwei Verletzte mussten ins Krankenhaus. Während einer Personenkontrolle durch die Polizei schlug ein Beteiligter in Richtung eines Beamten. Gegen ihn und weitere junge Männer im Alter von 16 bis 20 Jahren wurden Strafverfahren eingeleitet. hhf

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.07.2019