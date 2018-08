Andauernde Hitze hält Besucher fern

Heidelberg.Der Heidelberger Zoo hat die außergewöhnlich heißen Tage in den vergangenen Wochen deutlich zu spüren bekommen. Im Vergleich zu den Vorjahren sei die Besucherzahl in den Sommermonaten erheblich gesunken, teilte Pressesprecherin Barbara Rumer gestern mit. Demnach seien im Juni, Juli und August 2018 rund 20 Prozent weniger Menschen in den Tiergarten gekommen als in den Vergleichsmonaten der Jahre 2016 oder 2017.

„Die entgangenen Einnahmen aus den Eintritten werden dem Zoo vor allem im nächsten Jahr fehlen“, betont Rumer. Auch Zoodirektor Klaus Wünnemann ist angesichts der schlechten Zahlen besorgt. „Durch die wenigen Besucher müssen wir mit erheblichen finanziellen Einbußen rechnen. Wir werden uns in der kommenden Saison keine großen Sprünge erlauben können und müssen genau kalkulieren, wie wir die geplanten und notwendigen Investitionen tätigen können“, kündigte er an.

Nicht nur auf die Besuchernachfrage hätten die hohen Temperaturen Einfluss gehabt, auch seien durch Hitze und Trockenheit unvorhersehbare Zusatzmaßnahmen im Zoobetrieb angefallen, die trotz verminderter Einnahmen finanziert werden müssten. So sei etwa die Bepflanzung rund um die neue Lemuren-Anlage nicht richtig angewachsen und müsse nun teilweise durch frische, gesunde Pflanzen ersetzt werden. Auch für die Zoo-Mitarbeiter sei die Hitzewelle eine große Belastung gewesen. „Bei nahezu 40 Grad in der prallen Sonne die Freigehege zu reinigen oder einen Zaun zu reparieren, ist kein Zuckerschlecken“, betont Wünneman. Die Angestellten seien bei ihrer täglichen Arbeit mitunter an die körperlichen Grenzen gekommen.

Hoffen auf besseres „Zoo-Wetter“

Ganz anders die Tiere: In ihrem Ende Juli eröffneten Außengehege würden die Kattas Rambo und Bato sowie Kronensifaka Daholo die Sonne ausgiebig genießen. Die Asiatischen Elefanten tauchten bei zu großer Hitze gerne einmal im Außenpool ab und die Ferkel im Schweinegehege suhlten sich in schlammigen Pfützen. In den kommenden Wochen hofft Direktor Wünnemann auf besseres „Zoo-Wetter“ und mehr Besucher, um die Einnahmeausfälle vom Sommer zumindest teilweise auffangen zu können. „Natürlich machen wir uns auch Gedanken, wie durch zusätzliche Angebote Gelder beschafft werden können. Dabei sind wir aber auch auf die Hilfe unserer Spender, Sponsoren und Gesellschafter angewiesen.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018