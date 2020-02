Andreas Grasser tot

Heidelberg.Bestürzung in Heidelberg: SPD-Stadtrat Andreas Grasser (31) ist in der Nacht auf Montag gestorben. „Unsere Gedanken sind bei Andreas‘ Familie, Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen aus dem Gemeinderat und seiner Kanzlei“, formulieren die Sozialdemokraten auf der Startseite ihrer Internetpräsenz. Der gebürtige Ludwigsburger Grasser war seit 2014 Stadtrat.

„Wir sind fassungslos und trauern um unseren lieben Freund, Genossen und Stadtrat“, heißt es weiter: „Mit ihm verlieren wir einen aufgeschlossenen, intelligenten und humorvollen Menschen aus unserer Mitte, dessen Meinungen und Ideen bei allen stets sehr geschätzt waren.“ Grasser, Anwalt für Straf- und Familienrecht, genoss laut Fraktionschefin Anke Schuster „bei allen in der Partei und der Verwaltung hohes Ansehen“. Im Sitzungssaal waren am Mittwoch Blumen und das Porträt des Verstorbenen aufgestellt und ein Kondolenzbuch lag an seinem Platz. miro (Bild: Rothe)

