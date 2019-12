Angriff auf Beamte

Heidelberg.Äußerst aggressiv hat sich ein 21-Jähriger in der Heidelberger Altstadt verhalten. Der Polizei zufolge war er aus nicht nachvollziehbaren Gründen gegen 0.25 Uhr auf die Sicherheitskräfte bei den Weihnachtsmarktständen am Anatomiegarten losgegangen. Sie hielten den jungen Mann in der Nacht auf Samstag fest, bis eine Streife vor Ort eintraf. Bei der Festnahme schlug der 21-Jährige dann in Richtung eines Beamten, seine Faust streifte aber nur dessen Schläfe.

Daraufhin fesselten ihn die Beamten. Dabei schlug der 21-Jährige weiter wild um sich und verletzte sich selbst. Er erlitt eine Platzwunde und kam in eine Klinik.

Ein Schnelltest ergab einen Wert von 2,2 Promille Alkohol im Blut. Zur Ausnüchterung kam er in eine Gewahrsamszelle. Auf dem Weg dorthin trat der Festgenommene dann auch noch einem Polizisten in die Genitalien. fab

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.12.2019