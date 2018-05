Angriff auf Busfahrer

Anzeige

Heidelberg.Zwei Unbekannte haben in einem Heidelberger Nachtbus einen dunkelhäutigen Fahrgast rassistisch beleidigt und danach den Busfahrer verletzt. Laut gestrigem Polizeibericht wollte der 35-jährige Fahrer die beiden in der Nacht auf Sonntag gegen 3.40 Uhr am Friedrich-Ebert-Platz aus dem Bus werfen, als es ihm zu viel wurde. Es kam zu Schubsereien. Einer der beiden schlug dem Fahrer mit der Faust aufs Auge. Danach flüchteten die beiden Männer Richtung Hauptstraße. Einer ist groß mit heller Haut und roten Haaren, der andere kleiner mit dunklen Haaren und dunklem Teint. Einer der beiden trug eine Lederjacke und ein kariertes Oberteil. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 06221/99 17 00. fab