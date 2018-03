Anzeige

Heidelberg.Nach dem brutalen Angriff auf eine 47-jährige Joggerin in Heidelberg sucht die Polizei mit einem Phantombild nach dem mutmaßlichen Täter. Der Mann soll die Frau am Mittwochnachmittag im Neuenheimer Feld mit einem faustgroßen Stein schwer am Kopf verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Phantombild nach umfangreichen Ermittlungen und der Auswertung von Zeugenaussagen angefertigt.

Der mutmaßliche Täter wird als etwa 25 bis 35 Jahre alter, schlanker und etwa 1,70 bis 1,80 Meter großer Mann mit westeuropäischem Aussehen beschrieben. Während der Tat soll er eine Kapuze über den Kopf gezogen und nicht gesprochen haben. Er soll einen weit geschnittenen, dunkelgrauen Kapuzenpullover oder -jacke sowie eine im unteren Bereich eng geschnittene, schwarze Trainingshose getragen haben, die an der Seite weiße, durchgehende Streifen aufwies.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben können, sich unter der Rufnummer 0621/1744444 zu melden. Auch nach einem Joggerpärchen und einem Radfahrer, die zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr auf dem Leinpfad unterwegs gewesen sein sollen, wird gesucht.