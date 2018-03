Anzeige

Heidelberg.Nach dem brutalen Angriff auf eine 47-jährige Joggerin in Heidelberg sind etwa 50 Zeugenhinweise bei der Polizei eingangen - ein entscheidender sei jedoch noch nicht darunter gewesen. Deshalb fahnden die Beamten nun mit Flyern und Plakaten nach dem dem mutmaßlichen Täter. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Polizei ein Phantombild des Mannes veröffentlicht, der die Frau am Mittwochnachmittag im Neuenheimer Feld mit einem faustgroßen Stein schwer am Kopf verletzt haben soll. Die Polizei ermittelt in dem Fall wegen versuchten Mordes.

Ab dem heutigen Dienstag sollen Fahndungsflyer an Bürger verteilt werden. Durch die Aktion, die sich zunächst auf den Umkreis des Tatorts beschränken soll, erhoffen sich die Beamten weitere Erkenntnisse zum Tathergang. Zudem sollen Fahndungsplakate in angrenzenden Firmen und Institutionen im Neuenheimer Feld verteilt und aufgehängt werden.

Das Fahndungsplakat der Polizei können Sie hier herunterladen (PDF, hier klicken)