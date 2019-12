Anklägerin fordert Freiheitsstrafen

Heidelberg/Leimen.Im Prozess um eine Hundeattacke an Pfingsten auf einem Feldweg zwischen Leimen und Heidelberg hat die Staatsanwaltschaft für zwei Angeklagte Freiheitsstrafen von einem Jahr sowie für den Jüngsten drei Jahre und sechs Monate Jugendstrafe gefordert. Die Verteidiger der drei Männer im Alter zwischen 17 und 22 Jahren plädieren darauf, dass das gesamte Trio mit Bewährungsstrafen davonkommt.

Zehn längliche Narben am Hinterkopf des heute 16 Jahre alten Opfers sind stille Zeugen der gravierenden Verletzungen, die ihm zwei elf Monate alte Hunde am Abend des Pfingstmontag an einem Feldweg zwischen Leimen und Heidelberg zugefügt haben. Für Anklagevertreterin Mariella Beingraben haben sich die Vorwürfe bestätigt: Zwei heute 17 und 22 Jahre alte Männer gingen demnach an jenem Abend mit den Tieren spazieren, als eine Gruppe Jugendlicher auf Fahrrädern an ihnen vorbeifahren wollte und von weitem darum bat, die freilaufenden Hunde zu sichern.

Tiere losgelassen

Zunächst sollen die beiden Angesprochenen die Hunde am Halsband gehalten haben. Als die Gruppe weiterfuhr, und das spätere Opfer einem Vierbeiner zurief, „heute bekommst Du mich nicht“, ließen die Angeklagten die als „American Bully-Mischlinge“ gekauften Hunde los. Ein später vorgenommener Gentest ergab einen überwiegenden Anteil der in der baden-württembergischen Polizeiverordnung als „Kampfhunde“ bezeichneten Staffordshire Terrier. Die Hunde wurden sichergestellt. Experten stellen ihnen keine gute Prognose aus. Das Loslassen soll von der Aufforderung „Geh“ oder Lauf“ des Hauptangeklagten begleitet worden sein. Dass sogar „Fass“ gesagt worden sei, wie das Opfer nach der Tat ins Protokoll gegeben haben soll, glauben weder die Staatsanwältin noch Verteidigerin Andrea Combé nach der Beweisaufnahme.

Schädliche Neigungen attestiert

Der Rüde und die Hündin setzten jedenfalls der Gruppe hinterher, rissen einen heute 17-Jährigen vom Rad und verletzen ihn mit Bissen unter anderem ins Gesicht, am Hals und am Arm lebensgefährlich. Opfer und Täter kannten sich, gehörten zum weiteren Freundeskreis und hatten zuvor schon Kontakt mit dem Hund. Der heute 16-Jährige überlebte die Attacke nur mit viel Glück. Er hatte Angst vor einem der Hunde, weil die Jugendlichen das Tier „aus Spaß“ bereits auf ihn gehetzt hatten. Dabei war er zwar nicht gebissen worden, aber der Vierbeiner zerriss beim Anspringen ein T-Shirt.

Die Staatsanwältin attestierte dem Hauptangeklagten „schädliche Neigungen“: „Eine leichte Provokation genügte, damit sich der Angeklagte zu einer Machtdemonstration hinreißen ließ“, argumentiert sie. Und fügte hinzu: „Sich derart über andere Menschen zu erheben, zeugt von erheblichem Erziehungsbedarf.“

Die Verteidiger – neben Combé vertritt auch Peter Slania die Interessen des Schülers – betonen den „Reifeprozess“, den ihr Mandant seit dem Vorfall durchlaufen habe. Neben einem umfassenden Geständnis habe er sich beim Opfer und seiner Familie entschuldigt und eine erste Rate von 10 000 Euro Schmerzensgeld übergeben. Ein Aufenthalt in der Jugendstrafanstalt, finden sie, würde der weiteren Entwicklung nur schaden: „Er soll daheim bei seinen Eltern leben, regelmäßig die Schule besuchen und seinen Hauptschulabschluss machen“, formulierte Slania eine Liste von möglichen Bewährungsauflagen, die ihm auferlegt werden sollten, falls auf die Vollstreckung der Jugendstrafe verzichtet werden könnte. Sein 22 Jahre alter Freund sah die Tiere an diesem Tag zum ersten Mal und hatte eingewilligt, beim Gassigang dabei zu sein. Er ließ den Rüden, den er zuvor an der Leine gehalten hatte, erst frei, nachdem der Besitzer ihn dazu aufgefordert hatte. Nun soll er nach Willen der Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einem Jahr Haft verurteilt werden. Von einer gemeinschaftlichen Begehung der schweren Körperverletzung, wie sie noch in der Anklageschrift stand, rückte Beingraben ab.

Ohne Maulkorb geführt

Der 22-jährige Besitzer der Hunde war bei der Beißattacke an Pfingsten zwar nicht dabei, hätte die als Kampfhunde eingestuften Vierbeiner aber nicht seinem minderjährigen Bruder anvertrauen dürfen. Außerdem hätten die rund ein Jahr alten Hunde nicht ohne Leine und Maulkorb geführt werden dürfen. Er muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Die Verteidigerin des Hauptangeklagten hält eine Bewährungsstrafe für angemessen. In ihren Schlussworten formulierten alle drei nochmals, wie sehr sie die Tat bereuen und entschuldigten sich wiederholt bei dem Jugendlichen, der das Geschehen psychisch und körperlich noch lange nicht überwunden hat. Das Urteil soll am Montag, 16. Dezember, um 10 Uhr verkündet werden.

