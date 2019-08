Anlagebetrüger muss vier Jahre und neun Monate in Haft

Heidelberg.Wegen Betrugs in einem besonders schweren Fall ist ein 65-Jähriger am Montag vom Heidelberger Landgericht zu einer Haftstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Der Staatsanwalt hatte fünf Jahre und einen Monat Haft gefordert, die Verteidiger vier Jahre und neun Monate. Einbezogen wurde in das Urteil eine Verurteilung des Amtsgerichts Heidelbergs aus 2017 wegen eines Anlagebetrugs zum Nachteil eines Apothekers. Dabei war Schaden in Höhe von 500 000 Euro entstanden.

Fast sieben Wochen nach Prozessbeginn hat der Angeklagte erstmals einen Teil der Vorwürfe eingeräumt. Der bereits wegen Insolvenzverschleppung und Betrugs vorbestrafte Heidelberger hatte einem Südtiroler eine Rendite von hundert Prozent binnen eines Jahres versprochen, wenn er ihm eine Million Euro zur Verfügung stellen würde. Nach längerem Zögern und gegen den Willen seiner Familie und dem eigenen Finanzberater hatte das Opfer 800 000 Euro auf ein Privatkonto in Serbien überwiesen und 200 000 Euro in bar einem Mittelsmann übergeben – Schwarzgeld, das im Zuge der Ermittlungen auch die Finanzbehörden auf den Plan rief.

Von der Schadenssumme von einer Million Euro flossen 300 000 Euro an das Inkassounternehmen zurück. Für die noch offenen 700 000 Euro will der Angeklagte nun aufkommen – unter anderem über den Verkauf einer Wohnung seines Sohnes. miro

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.08.2019