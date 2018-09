Anne Richter besucht Montpellier

Heidelberg.Anne Richter (Bild) ist die kommenden Tage als Autorin aus der UNESCO City of Literature Heidelberg in Heidelbergs französischer Partnerstadt Montpellier. Dort liest sie nach Mitteilung des Heidelberger Kulturamtes unter anderem im Literaturkreis am „Maison de Heidelberg“ (Heidelberg-Haus) sowie ebenfalls dort in einer öffentlichen Abendveranstaltung.

Roman mit Frankreich-Bezug

Anne Richter, geboren 1973, studierte Romanistik und Anglistik in Jena, Oxford und Bologna. Sie erhielt zwischen 2005 und 2008 mehrere Schriftstellerstipendien. 2009 nahm sie an der Autorenwerkstatt Prosa des LCB teil und wurde 2011 für den Ingeborg-Bachmann-Preis nominiert. Im vergangenen Jahr veröffentlichte sie den Erzählband „Kämpfen wie Männer“. Mit ihrer Tochter lebt sie in Heidelberg, wo sie als Autorin und Sprachlehrerin arbeitet. Ihr Roman „Fremde Zeichen“ war im vergangenen Jahr auf der Shortlist des Literaturpreises der Heidelberger Autorinnen und Autoren. Es ist eine umfangreiche Familiensaga über drei Generationen. Hans, der künftige Biologiestudent, aufgewachsen in einem thüringischen Dorf, und Margret, die Professorentochter aus der Universitätsstadt, wagen einen Neuanfang, nach dem Mauerfall. Ebenso wie ihre Tochter, die in den Süden Frankreichs aufbricht. miro (Bild: Frauenschuh)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018