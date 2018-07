Anregender Buchstabensalat

Anzeige

Heidelberg.Wie durcheinandergepurzelt liegen sie im Gras: 46 je gut einen halben Meter hohe Buchstaben. Läuft der Betrachter an ihnen vorbei, bildet sich in seinem Kopf ein Satz, den der Schriftsteller James Baldwin (1924-1987) geschrieben hat. Bis 22. Juli zeigt das Interkulturelle Zentrum (IZ) im Heidelberger Schlosspark die Skulptur „The Helpless (der Hilflose)“ des französischen Künstlers Jean-Luc Cornec. Ein Buchstabensalat, der anregen soll, über Glaubwürdigkeit, Menschenwürde und Werte nachzudenken, hofft Initiatorin Jagoda Marinic.

Das Zitat aus Baldwins Essay „No name in the street (Kein Name in der Straße)“ von 1972 lautet: „It is a rare man who does not victimize the helpless (Es ist ein außergewöhnlicher Mensch, wer die Hilflosen nicht zu Opfern macht)“. Der Autor konnte noch nichts von der aktuellen Flüchtlingssituation wissen. „Sein Thema war aber auch Ausgrenzung“, verweist Marinic auf Baldwins Fingerzeige in Richtung Rassismus sowie Intoleranz.

„Wir sind Heidelberg“ „Wir sind Heidelberg“ ist ein Projekt des Interkulturellen Zentrums der Stadt Heidelberg. Ziel: die Willkommens- und Anerkennungskultur in Heidelberg zu stärken. Das Integrationsprojekt wurde im Dezember 2017 gestartet. Das Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge (BAMF) fördert die Aktion über drei Jahre hinweg mit insgesamt 150 000 Euro. Zum Auftakt zeigt das IZ im Café in der Bergheimer Straße 147 die Ausstellung „#WirsindHeidelberg“ mit Fotografien von Christian Buck. Er hat 200 Heidelberger in allen Stadtteilen abgelichtet. In der Online-Kampage #WirsindHeidelberg werden in den sozialen Medien verschiedene Heidelberger vorgestellt. Bis 22. Juli ist im Schlosspark die Skulptur „The Helpless“ von Jean-Luc Cornec zu sehen – die Initiatoren verstehen sie als Einladung, sich mit seinen Werten auseinander zu setzen.

Gefördert vom Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge (BAMF) entwickelte Marinic im Zusammenhang mit dem Projekt „#Wir sindHeidelberg“ die Idee zu der Skulptur, die den Gedanken des amerikanischen Schriftstellers aufgreifen sollte. Und fand in Cornec einen begeisterten Mitstreiter.