Heidelberg.Ist am Abend zum 29. August im Anwesen der Burschenschaft „Normannia“ in Heidelberg ein Student mit jüdischen Vorfahren gedemütigt, beschimpft und mit Gürteln verprügelt worden? Die Staatsanwaltschaft Heidelberg führt aktuell ein Ermittlungsverfahren gegen insgesamt acht Personen, darunter eine Frau, die im Verdacht stehen, einen 25-jährigen Mann körperlich misshandelt und antisemitisch beleidigt zu haben.

Der Student hatte am 29. August Anzeige erstattet, heißt es in einer Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei von Dienstag.

Am 2. September hätten Beamte das Anwesen durchsucht und dabei „umfassendes Beweismaterial aufgefunden und sichergestellt“.

Insgesamt seien bislang 27 Teilnehmer an der Feierlichkeit ermittelt, von denen acht Personen beschuldigt werden, an den Straftaten beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittlungen würden teilweise länderübergreifend geführt, unter anderem im Saarland und in Nordrhein-Westfahlen. „Es zeichnet sich ab, dass es sich bei dem Schlagen mit den Gürteln, der sogenannten ,Gürtelung’, um ein gängiges Ritual der tatverdächtigen Personen handeln soll“, heißt es in der Pressemitteilung.

Von Seiten der Burschenschaft war zunächst keine Reaktion zu bekommen. „Die Burschenschaft Normannia zu Heidelberg gibt hiermit die Auflösung ihrer Aktivitas bekannt“: Diese „Mitteilung vom 3. September 2020“ findet sich als einzige Information auf der Internetseite der Burschenschaft Normannia.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.09.2020