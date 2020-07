Antwohner und die Stadt Heidelberg im Sperrzeiten-Kampf: „Das Vertrauen ist zerstört“

Heidelberg.Es ist Else Kirchhof anzumerken, wie gerne sie eine Lösung herbeiführen würde, nicht gleich, aber doch bald. „Die Fronten sind verhärtet“, stellt die Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim bei der mündlichen Verhandlung am Mittwochmittag fest. Und gerade deshalb schlägt der 6. Senat, dessen Vorsitz Kirchhof innehat, vor, im seit vielen Jahren schwelenden Streit um

...