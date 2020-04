Anwältin scheitert mit Aufruf zur Demo

Heidelberg. Eine Heidelberger Rechtsanwältin ist mit ihrer Klage gegen die Corona-Verordnungen vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gescheitert. Eine von ihr für Ostersamstag geplante Demonstration wurde in einer Entscheidung von Karfreitag nicht genehmigt. Laut einem Eintrag auf der Internetseite ihrer Kanzlei soll sie sich seit Sonntagabend in stationärer psychiatrischer Behandlung befinden.

Wie die Polizei Mannheim am Dienstag mitteilte, handelt es sich bei der Frau, die am Ostersonntagabend in die Universitätsklinik Heidelberg gebracht und dort stationär aufgenommen wurde, um die Heidelberger Rechtsanwältin, gegen die die Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wegen des Verdachts, öffentlich zu einer rechtswidrigen Tat aufgerufen zu haben, ermitteln. In diesem Zusammenhang stellt das Polizeipräsidium Mannheim klar, dass die polizeilichen Maßnahmen am Sonntagabend nicht im Zusammenhang mit den vorgenannten Ermittlungen stehen.

Am Sonntagabend, kurz vor 20 Uhr, informierte ein Zeuge das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim per Notruf darüber, dass in der Thibautstraße/Bergheimer Straße eine Frau stehe, die angegeben habe, sie werde verfolgt. Eine Streife traf die Frau an und stellte die Personalien fest. Im Rahmen des weiteren Gesprächsverlaufs und aufgrund ihrer Verhaltensweise hielten es dieBeamten für erforderlich, medizinische Hilfe einzuholen. Hierzu wurde die Frau festgehalten und sollte in eine Klinik gebracht werden. Daraufhin setzte siesich zur Wehr und trat mehrfach gegen einen Beamten. Diesbezüglich wurden die Ermittlungen gegen die Verdächtige wegen des Verdachts des tätlichen Angriffsund des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen. Anschließend wurde die Frau zur Universitätsklinik Heidelberg gebracht und dort stationär aufgenommen.

Die auf der Internetseite ihrer Kanzlei als „Fachanwältin für Medizinrecht“ und „Mediatorin im Gesundheitswesen“ bezeichnete Juristin hatte bundesweit Bekanntheit erlangt, weil sie die Corona-Verordnungen aller 16 Bundesländer als „eklatant verfassungswidrig“ bezeichnet und dagegen geklagt hatte. Ihrer Argumentation, dass „fast alle Grund- und Freiheitsrechte“ von nahezu 83 Millionen Menschen in Deutschland „beschränkt“ würden, teilte das Bundesverfassungsgericht indes nicht: Es wies an Karfreitag in einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ab und bestätigte das Verbot der für Ostersamstag (11. April) geplanten bundesweiten Demonstration unter dem Namen „Coronia 2020. Nie wieder mit uns. Wir stehen auf“. Über eine von der Anwältin angestrebte Normenkontrollklage gegen die Corona-Verordnung Baden-Württemberg soll beim VGH Mannheim noch nicht entschieden worden sein.

Zuletzt hatten auch Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft aus Heidelberg gegen die Juristin ermittelt. Der Vorwurf: Der Aufruf zur Demo sei vor dem Hintergrund der Versammlungsverbote möglicherweise die Anstiftung zu einer Straftat.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.04.2020