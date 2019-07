„Arbeit und Umwelt gut“

Heidelberg.„Heidelberg entwickelt sich in den Bereichen Arbeit und Umwelt besonders positiv“: So heißt es in einer aktuellen Mitteilung aus dem Rathaus, die sich auf den Nachhaltigkeitsbericht 2018 bezieht. Anhand dieses Berichts unterzieht sich die Stadt einer Art Selbstkontrolle: In welchen Feldern wurden Fortschritte erzielt – und wo gibt es noch Handlungsbedarf, um die 1997 im Stadtentwicklungsplan gesetzten Ziele zu erreichen.

Auf gutem Weg sieht sich die Stadt demnach im Bereich Arbeiten. So habe sich von 2013 bis 2017 die Zahl der Erwerbstätigen um 5200 erhöht. In ähnlichem Umfang gestiegen ist die Zahl der 20- bis 65-jährigen Einwohner. Die Arbeitslosenquote sank im selben Zeitraum um 0,9 Punkte von 5,3 auf 4,4 Prozent. Bundesweit lag der Rückgang laut Bundesagentur für Arbeit bei 1,2 Punkten – allerdings ausgehend von einer deutlich schlechteren Quote, die 2013 bei 6,9 Prozent lag.

Weniger CO2-Ausstoß

Einen Fortschritt im Bereich Umwelt sieht die Stadt aufgrund der CO2-Emissionen (ohne Verkehr), die innerhalb von vier Jahren in Heidelberg um 9900 Tonnen zurückgingen. Jeder Einwohner verbrauchte 2017 zudem 75 Kilowattstunden weniger Strom als 2013 und verursachte 26 Kilogramm weniger Müll.

Im Feld Soziales hält der Bericht fest, dass weniger Bürger zusätzlich zum Einkommen staatliche Unterstützung benötigten (minus 3,1 Prozentpunkte) – und mehr Kindergartenkinder Übergewicht hatten (plus 2,8 Prozentpunkte).

Handlungsbedarf leitet die Stadt aus den Zahlen zum Wohnen ab: Rund 500 Wohnungen pro Jahr wurden durchschnittlich von 2015 bis 2017 gebaut. Für das im Stadtentwicklungsplan festgelegte Ziel „Wohnen für alle“ soll diese Zahl wieder auf 800 gesteigert werden – wo sie in den Jahren zuvor lag. agö

