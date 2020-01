Arbeiten auf der Hebelstraßenbrücke kommen gut voran / Bahnlinie stundenweise in eine Richtung gesperrt Stahlträger schweben ein

Heidelberg.Nach einer kurzen Nacht atmet Bauleiter Michael Fröhlich auf: „Es hat alles wie geplant geklappt“, sagt der Experte vom Heidelberger Tiefbauamt, nachdem am Freitagmorgen die ersten vier Stahlträger für die neue Hebelstraßenbrücke in der Weststadt an Ort und Stelle sind. Bis Montagfrüh folgen zwölf weitere Fertigteile, die mit Spezialtransportern angeliefert werden. „Die 30 Meter langen Teile kommen aus Erfurt und werden ab der Heidelberger Gemarkungsgrenze unter Polizeischutz zur Baustelle eskortiert“, berichtet Fröhlich. Jeder Träger wiege etwa 32 Tonnen und werde von einem Mobilkran an seinen endgültigen Platz gehoben.

Seit Mai 2019 läuft der Abriss der alten Hebelstraßenbrücke, die einst die Römerstraße mit dem Kirchheimer Weg verband und dabei die Bahntrasse überquert, die hier in einer langen Kurve zum Hauptbahnhof führt. Bis März 2021 soll ein Neubau die marode Brücke ersetzen.

Die Bauzeiten sind nach Aussage von Bürgermeister Jürgen Odszuck bis ins Detail mit der Deutschen Bahn abgestimmt. „Wenn die Stahlträger eingehoben werden, ist die darunter liegende Bahnstrecke in einer Richtung nicht befahrbar“, erklärt der Bauleiter. Der Zeitplan sei eng, denn die Heidelberger Strecke solle als ICE-Umleitung dienen. Wie berichtet wird nämlich ab 10. April 2020 auf der Schnellbahnstrecke zwischen Mannheim und Stuttgart gebaut. Dazu wird das knapp 100 Kilometer lange Stück für ein halbes Jahr komplett gesperrt. Eine Beeinträchtigung des Schienenverkehrs, wie sie für das Einsetzen der Brückenelemente notwendig ist, sei dann nicht mehr möglich.

Fahrzeugverkehr beschränkt

In der Nacht läuft alles wie geschmiert. In nur einer Stunde lupft das eingespielte Team den Stahlträger mit einem 500-Tonnen-Mobilkran vom Tieflader, dreht ihn um 180 Grad und lässt ihn behutsam über die Bahngleise an seinen Platz schweben.

Nötig ist das alles, weil die alte Hebelstraßenbrücke – wie zehn andere Bauwerke auch – zu jenen Geschenken zählt, die Kommunen lieber gar nicht haben möchten: Im Zuge ihrer Privatisierung 1994 hat die Deutsche Bahn das Eigentum an der 1952 errichteten Querung an die Stadt Heidelberg übertragen. Kurz darauf zeigen Untersuchungen, dass sie so baufällig ist, dass man die Belastung durch den Fahrzeugverkehr nach und nach von 30 auf 3,5 Tonnen reduziert und die Brücke im Januar 2019 komplett sperrt.

Seitdem nehmen Autofahrer den Umweg über die Montpellierbrücke, was der Stadt in den Stoßzeiten zusätzliche Verkehrsprobleme beschert. Fußgänger und Radler überqueren die Gleise derweil über die Verbindungsbrücke zur Bahnstadt in der Liebermannstraße oder die Bürgerstraßenbrücke.

Die neue Brücke wird laut Odszuck als Stahl-Verbund-Konstruktion mit Mittelpfeiler gebaut. Sie ist mit einer Länge von 50 Metern und einer Breite von 18 Metern etwas größer als die Vorgängerin und bietet Autofahrern in Richtung Westen künftig zwei Fahrspuren. In östlicher Richtung bleibt es bei einer. Daneben entstehen zwei Radfahrstreifen auf Fahrbahnniveau mit je zwei Metern Breite sowie 2,50 Meter breite Gehwege. Die Stadt rechnet mit Gesamtkosten von 12,1 Millionen Euro, an denen sich die Bahn beteiligt.

Erneuerte Bauwerke

Von den „Geschenken“ der Bahn hat die Stadt Heidelberg unter anderem bislang die Grenzhöfer-Weg-Brücke in Wieblingen erneuert. Die Sanierungsarbeiten waren Ende 2003 abgeschlossen und haben 2,9 Millionen Euro gekostet. Auch die Hausackerwegbrücke an der B 37, die vor allem von Schlierbach-Anwohnern genutzt wird, musste nach der Übernahme auf Vordermann gebracht werden. „Allerdings konnten die Widerlager stehenbleiben und man musste nur den Überbau austauschen“, berichtet eine Stadtsprecherin. Mit 700 000 D-Mark war diese Sanierung im Jahr 2000 vergleichsweise günstig.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.01.2020