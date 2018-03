Anzeige

Heidelberg.

Ein Arbeiter ist bei einem Arbeitsunfall am Mittwochvormittag auf einer Baustelle in Heidelberg lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, befand er sich nach der Behandlung im Krankenhaus nicht mehr in Lebensgefahr.

Der Mann war auf einer Baustelle in der Sofienstraße eingesetzt. Als er gegen 11 Uhr mit Arbeiten am Balkon eines unteren Stockwerks beschäftigt war, traf ihn von oben ein Sack mit Bauschutt und verletzte den Mann.