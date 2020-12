Arbeitslosenquote bei 4,6 Prozent

Heidelberg.Die Arbeitslosenquote ist im November auf 4,6 Prozent zurückgegangen. Das teilt die Agentur für Arbeit Heidelberg mit. Im November seien in Heidelberg 4,5 Prozent mehr Menschen arbeitslos geworden als im Vorjahr, aber fünf Prozent weniger als im Oktober. Gleichzeitig haben 24 Prozent mehr als im Vorjahr Beschäftigung gefunden.

Insgesamt waren im November 17 715 Menschen arbeitslos und damit 301 weniger als im Oktober. Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember will die Agentur besonders auf die Situation von Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt aufmerksam machen und zwei Betriebe für ihr überdurchschnittliches Engagement auszeichnen. kako

