Arbeitsplatz als Argument

Heidelberg.Die Zahl sinkt, ist aber immer noch auf hohem Niveau: 367 Menschen haben sich im vergangenen Jahr in Heidelberg einbürgern lassen. Laut Auskunft der Stadtverwaltung erhielten im Jahr 2016 noch 444 Personen und 2017 sogar 468 Männer und Frauen die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Zahl der britischen Einbürgerungsanträge sei dagegen von 48 im Jahr 2017 auf 49 angestiegen, von denen bisher 33 einen deutschen Pass erhielten. So verlieh Bürgermeister Wolfgang Erichson die letzte Einbürgerungsurkunde des abgelaufenen Jahres auch an die 59-jährige Britin Allison Kraft, die mit ihrem Mann ein Hotel und ein Restaurant führt.

Die erste Urkunde des neuen Jahres übergab der für Integration, Umwelt und Bürgerdienste zuständige Dezernatschef an den 28-jährigen palästinensischen Assistenzarzt Khalil Mohammed Issa. Er absolvierte bereits sein achtjähriges Studium in Deutschland und arbeitet seit dem vergangenen Sommer an der neurochirurgischen Abteilung des Universitätsklinikums. Daher sei der Zeitpunkt für die Einbürgerung „genau richtig“. Ähnlich wurde Allison Kraft zitiert, die bei der Kommunal- und Europawahl gleich von ihrem Wahlrecht gebrauch machen will. „Das ist mir besonders wichtig“, habe sie betont. hhf

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.01.2019