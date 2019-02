Armenischer Präsident in der Alten Aula

Heidelberg.Staatskarossen sind am Donnerstagnachmittag auf dem Heidelberger Marktplatz vorgefahren, begleitet von Polizeiwagen: Der armenische Staatspräsident Armen Sarkissjan (Bild) ist einer Einladung der Universität in die Stadt am Neckar gefolgt. Am Nachmittag trug er sich in das Goldene Buch der Stadt ein und traf Oberbürgermeister Eckart Würzner. Am Abend sprach er auf Einladung des Instituts für Politische Wissenschaft in der Alten Aula, wo dieses Bild entstand. Rektor Bernhard Eitel begrüßte Sarkissjan. Aurel Croissant, Dekan der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, führt in den Vortrag mit dem Titel „Wissenschaft, Technologie und Politik“ ein. Ab 1976 Professor für Physik an der Staatlichen Universität Jerewan, wurde der heute 65-Jährige 1991 armenischer Botschafter in London. Von November 1996 bis März 1997 war er Premierminister seit März 2018 ist er Staatspräsident. miro (Bild: Rothe)

