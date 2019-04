Armutsquote am niedrigsten

Heidelberg.Heidelberg hat die niedrigste Armutsquote unter allen Großstädten in Deutschland. Das geht aus einem aktuellen Bericht der Bertelsmann-Stiftung hervor. In Heidelberg sind fünf Prozent der Menschen auf Sozialleistungen angewiesen. Diese Quote ist im Bundesdurchschnitt doppelt so hoch, im Durchschnitt der Großstädte sogar dreimal so hoch. Den gleichen Wert wie Heidelberg erreicht unter den 80 untersuchten Großstädten nur noch Ingolstadt. „Dass die Bertelsmann-Studie Heidelberg als eine der beiden Großstädte mit der niedrigsten Armutsquote in ganz Deutschland ausweist, ist eine Bestätigung für unser kontinuierliches Engagement in diesem Bereich“, erklärt dazu Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner. sal

