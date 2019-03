Asylbewerber nach Diebstahl in U-Haft

Heidelberg.Ein 25-jähriger Algerier sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft, weil er verdächtigt wird einen Raub in Heidelberg und weitere Diebstähle in verschiedenen Kaufhäusern in Mannheim, Heidelberg und Karlsruhe begangen zu haben. Dazu kommt eine Beleidigung und eine Körperverletzung. Wie die Polizei gestern mitteilte, wollte der Mann am Dienstag gegen 18.20 Uhr in einem Kaufhaus am Heidelberger Bismarckplatz Parfüm im Wert von rund 60 Euro stehlen. Als er erwischt wurde, wurde er aggressiv. Aufgefallen war er seit November öfter. In der Asylbewerberunterkunft soll er einen Wachmann geschlagen und gebissen haben. sal

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019