Attraktiv für Radfahrer?

Heidelberg.„Wie fahrradfreundlich ist Heidelberg? Das können Bürger bei einer Online-Befragung beantworten. Wie die Stadt mitteilte, wollen der Allgemeine Deutsche Fahrradclub und das Bundesministerium für Verkehr so die fahrradfreundlichsten Städte und Gemeinden Deutschlands ermitteln. Bis 30. November dürfen Biker 30 Fragen beantworten. Beim Radklima-Test 2016 erreichte die Unistadt mit der Note 3,6 in der Klasse der Städte mit bis zu 200 000 Einwohnern bundesweit den siebten Platz (von 38), landesweit reichte es für die Spitzenposition. Mannheim landete in der Klasse über 200 000 Einwohner mit der Note 3,9 auf Rang 15 (von 39).

Kreuzungsfreie Verbindung

Da in Heidelberg 35 Prozent der Bürger innerstädtische Wege mit dem Velo zurücklegen, will die Stadt nach eigenen Angaben attraktiver für Radler werden. Dazu gehöre auch der Bau einer kreuzungsfreien Trasse, die die Bahnstadt mit Bergheim verbindet. Die Mittel von 8,5 Millionen Euro stünden bereit, das Genehmigungsverfahren laufe. sin

Info: Abstimmen kann man unter www.fahrradklima-test.de

