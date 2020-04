Heidelberg.Neben zwölf Bewohnern des Wohnbereichs „Bergstraße“ der Seniorenwohnanlage Agaplesion Bethanien Lindenhof in Heidelberg-Rohrbach sind auch zwei Mitarbeiter infiziert. Das hat eine Sprecherin am Freitag mitgeteilt. 40 Betreuer und Pfleger seien getestet worden, bei 21 liege das Ergebnis bislang vor. Keiner der infizierten Bewohner befinde sich in kritischem Zustand. Die Betroffenen würden isoliert in ihren Zimmern, unter Einhaltung aller behördlichen Vorgaben und Hygienestandards, versorgt. Es sei ausreichend Schutzkleidung und Hygienematerial vorhanden. Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es 80 Alten- und Pflegeheime, in Heidelberg 14. miro

