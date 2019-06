Auf 23-Jährigen eingetreten

Heidelberg.Ein Großaufgebot der Polizei war nötig, um eine Situation im Zollhofgarten unter Kontrolle zu bringen. Wie es am Wochenende in einer Pressemitteilung hieß, war es in der Nacht auf Samstag zunächst auf einem Basketballplatz zu einem Streit gekommen. In dessen Verlauf sollen zwei Männer auf einen am Boden liegenden 23-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben.

Zwei 22-Jährige, die dem Opfer zur Hilfe kommen wollten, wurden von der zehnköpfigen Angreifergruppe ebenfalls weggeschubst oder getreten. Die Angegriffenen konnten fliehen, stießen aber später erneut auf die Täter. Die Polizei musste mit fünf Streifenwagenbesatzungen anrücken und Pfefferspray einsetzen, um die Situation zu beruhigen. Zwei Angreifer mussten mit zur Polizeiwache kommen. fab

