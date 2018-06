Auf die Fragen des Lebens gestupst

Anzeige

Bald auch in Berlin

„Das Sterben wieder ins Leben holen“ lautet der Untertitel des Buchs. Als Stanberger vor etwa fünf Monaten in Berlin Angelina Whalley traf, war die Frau des Plastinators Gunther von Hagens und Kuratorin der „Körperwelten“ gleich angetan vom „Grasbeißerbuch“ und bot eine Kooperation an. „Zwei Wochen später bekam ich einen Anruf und besuchte Heidelberg“, erinnert sich der Autor. Auch in Berlin wird bald eine „Grasbeißerausstellung“ mit den „Körperwelten“ eröffnet. Für Whalley eine ideale Verbindung, weil beide auf eigene Art die Endlichkeit des Lebens und das große Wunder des Organismus betonen würden. Und dass jeder Augenblick zählt.

Wie lange die Kinderfragen in Heidelberg zu sehen sein werden, hängt vor allem vom Vermieter und Investor Hans-Jörg Kraus ab: Er hat die leerstehenden Räume nämlich kostenfrei zur Verfügung gestellt. „So können wir noch mehr Geld an den Mannheimer Kinderhospizverein ,Sterntaler’ spenden“, freut sich Stanberger über die Großzügigkeit. Im Moment ist jedenfalls noch kein Ausstellungsende in Sicht.

Den achtjährigen Max, der die Arbeit an dem Buch nichtsahnend ins Rollen gebracht hat, durfte Autor Max Starnberger nie kennenlernen: „Leider hat er nicht mehr erlebt, dass das Buch erschienen ist.“

„Den Rest von meinem Leben, kriegt den eigentlich ein anderer?“

(Finn, neun Jahre)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.06.2018