Auf Du und Du mit Dickhäutern

Der Versuch, das GPS-Gerät an einer normalen Fußkette – wie sie für Transporte verwendet wird – zu befestigen, scheiterte ebenfalls: „Da sind sie einfach drauf getreten.“ Aber Linti ließ nicht locker. „In Europa gab es noch gar keine GPS-Studie und in den USA und Australien keine, die über 24 Stunden am Stück lief“, erklärt er seinen Ehrgeiz. Schließlich war mit dem Feuerwehrschlauch die passende Lösung für Tier und Technik gefunden. Normalerweise sende das Gerät – das eigentlich für Haustiere wie Hunde gedacht ist – alle 15 Minuten ein Signal, für die Elefanten sei das Intervall auf drei Minuten verkürzt worden. „Aber während ich im Zoo war, habe ich eine App aktiviert, die alle drei bis fünf Sekunden auslöst“, sagt der Biologe und deutet auf sein Handy, wo die Dickhäuter sich als bunte Punkte durch die virtuelle Anlage bewegen: „Ludwig ist der Faulste, der steht am liebsten am Heunetz und futtert“, sagt der Biologe über das jüngste Mitglied der Gruppe. Er bewege sich mit 5,2 Kilometern pro Tag sogar noch weniger als Chef Gandhi mit 5,4. Tarak ist mit 7,3 der Sportler, gefolgt von Yadanar mit 6,99. „Ich selbst bin übrigens zehn Kilometer am Tag gelaufen“, ergänzt der 26-Jährige die Statistik.

Während seiner Arbeit hat Linti auch die Sozialstruktur der Truppe untersucht. Dafür hat er jedes Tier dreimal am Tag für 20 Minuten ganz genau beobachtet. „Gandhi kann Yadanar nicht leiden und duldet ihn nicht in seiner Nähe, während er den kleinen Ludwig meistens gewähren lässt.“ Insgesamt füllen Lintis Beobachtungen 1500 Seiten und geben in Form von Geodaten-Tabellen und Tagesaktivitätskurven Aufschluss über den Jungbullen-Alltag.

„Ich habe oft im Zoo übernachtet und meistens sind die Elefanten bis ein Uhr morgens draußen geblieben. Dann haben sie bis drei Uhr geschlafen, um dann noch mal ein paar Runden im Freien zu drehen“, berichtet er. Bis etwa halb sieben war dann Ruhe im Stall. Zum Schlafen legen sich die schweren Tiere sogar für kurze Zeit nieder. „Sie graben Löcher und legen sich auf die Seite, so können sie besser aufstehen.“

Wasser kommt gut an

Der Biologe hat so nebenbei viele Erkenntnisse zur Nutzung der Anlage gewonnen: „Die Wasser- und Schlammgrube wird gut angenommen. Spaß haben die Tiere daran, dass in Kanistern – die an Seilen hoch oben über den Elefanten baumeln – sowie Rohren Leckerbissen stecken, die sie mit den Rüsseln herausholen können.“ Außerdem versteckten die Mitarbeiter Zuckerrüben, Äpfel und Bambus im Gelände und servierten das Heu in Netzen. „Das sorgt für Abwechslung, macht den Rüssel flexibel, trainiert die Muskeln und hält die Elefanten gesund“, lautet Lintis Fazit.

Tarak spaziert derweil über die Außenanlage. An einem Baumstamm bleibt er stehen und reibt seinen linken Fuß. „So richtig toll finden er das GPS-Band immer noch nicht“, sagt Linti und lacht.

