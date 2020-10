Auf Fingerspitzen in der Altstadt

Heidelberg.Zwischen Bismarckplatz und Karlstor ist jedes Gebäude abgebildet – dreidimensional und im Maßstab 1:800. Am Mittwochmittag haben Oberbürgermeister Eckart Würzner, Vertreter der Behindertenverbände und die Präsidenten der fünf Rotary Clubs ein rund zwei Quadratmeter großes Tastmodell der Heidelberger Altstadt enthüllt. Es ist ein Geschenk der rund 300 Mitglieder der Clubs und soll besonders blinden und sehbehinderten Menschen die Stadt näherbringen.

Oberbürgermeister Eckart Würzner und die Präsidenten der Clubs sowie einige Mitglieder enthüllten das Modell am Mittwochmittag. Für den Künstler Felix Broerken, der gemeinsam mit seinem Vater Egbert Broerken bereits rund 180 Tastmodelle bundesweit und im Ausland geschaffen hat, ist das Heidelberger Modell das bislang größte. Es bildet die Altstadt zwischen dem Neuenheimer Neckarufer, dem Schloss, dem Karlstor und dem Bismarckplatz ab. Vor rund einem Jahr war ein Kunststoff-Modell in Heidelberg gezeigt worden.

In Deutschland leben geschätzt 155 000 Blinde – fast so viele, wie Heidelberg Einwohner hat. Herbert A. Jung erinnert für die Initiatoren auch daran, dass fast 500 000 Menschen im Land sehbehindert sind. Diese Zahl ist vergleichbar mit den Einwohnern Mannheims und Heidelbergs zusammen. „Diese Menschen, die ein viel besseres Fingerspitzengefühl haben als wir, sollen durch das Ertasten der Stadt im Kleinformat unsere Altstadt im doppelten Wortsinn besser begreifen“, erklärt Jung. Seine Idee gefiel den drei Rotariern Rolf Stroux (ehemaliger Leiter des Universitätsbauamtes), Frieder Hepp (Kurpfälzisches Museum) und Mäzen Dietrich Götze so gut, dass sie sie unterstützten.

Die Stadt sorgte für das Aufstellen sowie den Natursteinsockel und übernimmt die künftige Pflege. Es ist das erste begreifbare Stadtmodell, freut sich Würzner, dass dieses „großartige Projekt“ angestoßen worden sei: „Es hat einen Ehrenplatz bekommen an der schönsten Stelle auf dem Karlsplatz.“ Mit Blick auf das Schloss werden sich hier sicher künftig einige Besuchergruppen erst einmal einen Überblick verschaffen, bevor die sie Altstadt zu Fuß erkunden.

Jedes Gebäude abgebildet

Broerken hat sich die berühmte Altstadt mit ihrer langgezogenen Fußgängerzone in der Mitte genau angeschaut und viele Fotos gemacht, bevor mit einem Messer aus Styrodur das erste Modell und daraus die Form für den Bronzeguss gefertigt wurde. „Jedes Haus, jedes Fenster“ sei abgebildet. Aber nicht jeder Kamin: „Das Modell muss schließlich ertastbar bleiben“, beschreibt Broerken die Herausforderung. In der alten Handwerkskunst des „Wachsausschmelzverfahren“ ist nach dem Kunststoffmodell ein Wachsmodell geformt worden. Es wird mit feuerfestem Material ummantelt. Die Bronze kommt in die Hohlräume, die beim Ausschmelzen des Wachses entstehen.

Anfassen nur Blinden erlaubt

„Für uns geht damit eine große Tür auf“, sagt Jochen Kienzler, der das Modell auf dem Karlsplatz als einer der ersten testen darf. Er gehört dem Beirat für Menschen mit Behinderungen (BMB) an, engagiert sich im Badischen Blinden- und Sehbehindertenverein (BBSV). Sein Kollege Silvan Bock setzte sich auch dafür ein, dass das Modell barrierefrei zugänglich ist. So ruht das Relief wie eine Tischplatte auf einem elipsenförmigen Steinsockel auf dem Karlsplatz. „So können auch Rollstuhlfahrer es gut nutzen“, erklärt Kienzler.

Einige Straßen und Gassen sind benannt – auch in Brailleschrift. „Sehr gelungen“ findet das die sehbehinderte Luitgard Mayer, die mit flinken Fingerspitzen gleich durch die Altstadt „spaziert“. Je mehr die kleinen Häuser und Gassen angefasst werden, desto glänzender wird das Material. Sehende Menschen sollen indes erst einmal nicht zugreifen – aus hygienischen Gründen während der Corona-Pandemie.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.10.2020