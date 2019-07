Auf Hospital-Gelände entstehen 600 Wohnungen

Heidelberg. Auf dem einstigen Hospital -Gelände im Stadtteil Rohrbach entsteht bis Ende 2022 ein Quartier, bei dem bezahlbares Wohnen realisiert werden soll. Das Konzept siedelt sich irgendwo zwischen Bahnstadt und Weststadt an: Nicht im Passivhausstandard und weitläufig wie die Bahnstadt, aber so urban-lebendig wie die Weststadt. „Ein Quartier für die Mitte der Gesellschaft“, verspricht die GGH, die vier Bauträger an ihrer Seite hat.

„Man kann den Euro nur einmal ausgeben. Wir tun dies auf dem Hospital-Gelände so, dass der Wohnraum für viele Menschen bezahlbar ist und gleichzeitig Maßnahmen und Projekte für ein gutes Miteinander umgesetzt sowie hohe ökologische Ansprüche erfüllt werden“, betont GGH-Geschäftsführer Peter Bresinski in einem Pressegespräch.

Im März hat die GGH 72 Prozent des fast zehn Hektar großen Geländes von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) gekauft. Die übrigen 28 Prozent haben die Stadt und die städtische Konversionsgesellschaft erworben. Jetzt im Sommer soll der Abbruch beginnen. Das Gelände wird ab Anfang 2020 komplett neu erschlossen und von Nord nach Süd bebaut. In zwei Jahren sollen die ersten Wohnhäuser, die für den freien Markt gedacht sind, bezugsfertig sein.

Schon am Freitag beginnt der Bau des Collegium Academicum, in dem 200 junge Menschen leben sollen. Die Zimmer und Gemeinschaftsräume hat eine ehrenamtliche Gruppe mit ihren Mitstreitern geplant und dafür öffentliche Zuschüsse, private Kredite und Spenden eingeworben. Das Areal - in zweiter Reihe an der Karlsruher Straße gelegen, werde bei der Erschließung vorgezogen.

„Jenseits des Collegium Academicum wird es keine weiteren Wohngruppen geben“, betont Bresinski. Dafür sei im mit dem spitzen Bleistift gerechneten Quartier kein Platz mehr. Bei 40 Prozent der Wohnungen soll der Grundsatz gelten, dass die künftigen Bewohner nur 30 Prozent des verfügbaren Einkommens für die Warmmiete bezahlen müssen. In einem laut Bresinski bundesweit einzigartigen Modell wird das erreicht, in dem Landeswohnraumförderprogramme mit einer individuellen Förderung kombiniert werden. Diese Mieter mit Wohnberechtigungsschein zahlen an die GGH 8,50 Euro pro Quadratmeter für jene zwanzig Prozent der Wohnungen, die mit Landeszuschüssen unterstützt werden. Bei weiteren zwanzig Prozent, die ohne die Zuschüsse auskommen, beträgt die Miete 12,75 Euro. Maximal drei Euro pro Quadratmeter zahlt die Stadt individuell zusätzlich zu. Alle zwei Jahre werde überprüft, ob die finanziellen Verhältnisse sich verändert haben. So sollen Fehlbelegungen verhindert werden.

Im zweiten Quartal 2022 soll dann auch die große Quartiersgarage fertig sein, die im Süden des Areals in Leichtbauweise errichtet wird. Denn im „Hospital“ soll ein neues Mobilitätsverständnis gefördert werden: Um den Park in der Mitte entsteht ein autofreies Herz. Die Stellplatzverpflichtung liegt bei 0,7. Das bedeutet, für jede Wohneinheit muss kein eigener Parkplatz ausgewiesen werden, wie es

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019