Auf Spurensuche bei den Bibern

Heidelberg.Den Lebensraum von Bibern lernen Kinder bei einer Aktion des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) am Donnerstag kennen. Unter dem Motto „Unsere Biber am Neckar“ geht es bei dem Treffen der BUND-Kindergruppe mit Expertin Regine Buyer von der Ortsgruppe Wieblingen auf Spurensuche. Mit Spielideen und Anschauungsmaterial erkunden die jungen Naturforscher die Tiere und die Uferlandschaft am Fluss. „Wer zwischen sechs und zwölf Jahre alt ist und gerne die Natur erforscht, der ist bei der BUND-Kindergruppe genau richtig“, sagt Geschäftsführerin Brigitte Heinz.

Treffpunkt für die Aktion ist um 15 Uhr in der Käfertaler Straße in Wieblingen. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 06221/18 26 31 ist erforderlich. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.05.2019