Auf Zeitreise im Odenwald

Walldürn.Ein Tag zum Entschleunigen: Das Odenwälder Freilandmuseum Walldürn steht für urwüchsige Heimat. Hier kann man sich gut zurückversetzen in die vorindustrielle, ländliche Lebens- und Arbeitswelt. Da war der Alltag idyllisch, aber schwer. Überall sieht es so aus, als sei der Bauer mal eben aufs Feld, die Frau nur kurz aus der Küche verschwunden, der Handwerker in der Pause.

Detailreich, originalgetreu und äußerst liebevoll eingerichtet geben 16 Häuser sehr authentisch, sehr lebendig einen Einblick in den Alltag in Odenwald und Bauland vom 17. bis ins 20. Jahrhundert. Dazu können die Familiengeschichten der früheren Bewohner anhand von Bildern und Dokumenten nachvollzogen werden – eine Stärke dieses Freilandmuseums. Auch eine Grünkerndarre und eine Ziegelei sind zu erleben. Öffnungszeiten: Von Mai bis September 10 bis 18 Uhr, Montag Ruhetag (außer Feiertag). www.freilandmuseum.com. (Bild: Freilandmuseum)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.05.2020