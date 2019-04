Auffahrunfall vor dem Stadion

Rhein-Neckar.Vor dem Bundesliga-Spiel der TSG 1899 Hoffenheim ist es am Sonntag auf der A 6 zu einem Auffahrunfall gekommen, an dem drei Autos beteiligt waren. Nach Mitteilung der Polizei musste eine Audi-Fahrerin aus Ludwigshafen auf dem Verzögerungsstreifen (Ausfahrt zum Stadion) aufgrund des stockenden Verkehrs anhalten. Der hinter ihr fahrende BMW-Fahrer stoppte noch rechtzeitig . Einem 28-jährigen Audi-Fahrer reichte es nicht mehr und er schob die Autos aufeinander. Sein Mitfahrer klagte zudem über Verletzungen, benötigte vor Ort jedoch keine medizinische Versorgung. Der Audi des Verursachers wie auch der BMW mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Während der Unfallaufnahme musste der Verzögungerungsstreifen gesperrt werden, was zu einem Stau führte. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf etwa 16 000 Euro. sal

