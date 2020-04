Aufkleber bringt Polizei auf Spur

Heidelberg.Ein Aufkleber auf einem Notebook hat laut Polizei Hinweise auf zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 23 Jahren ergeben, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Klinikgebäude in Bergheim eingestiegen sind.

Die zwei Männer waren aufgefallen, weil sie am Samstagmorgen einen Zeugen im Hauptbahnhof verfolgt und nach Zigaretten gefragt haben sollen. Der Mann rief die Polizei um

...