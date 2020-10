Aufzug wird erneuert

Heidelberg.Die Bahn beginnt am Montag, 19. Oktober, mit dem Austausch des Aufzugs am Bahnhof Heidelberg-Orthopädie. Die Inbetriebnahme ist für Mitte Februar vorgesehen. In diesem Zeitraum steht der Aufzug nach Angaben der Bahn nicht zur Verfügung. Mobilitätseingeschränkte Reisende können sich bis zu einem Werktag vor ihrer Reise bei der DB-Mobilitätsservice-Zentrale unter 0180/6 512 512 (20 Cent aus dem Festnetz) oder per E-Mail unter msz@deutsche-bahn.de anmelden. Die benachbarte Haltestelle Heidelberg-Schlierbach-Ziegelhausen ist barrierefrei.

