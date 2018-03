Aus dem Fahrradkorb gestohlen

Anzeige

Heidelberg.Gleich dreimal an einem Nachmittag haben unbekannte Täter am Mittwoch in Heidelberg Taschen und Rücksäcke aus Fahrradkörben gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich die Vorfälle am Adenauerplatz, der Georg-Mechtersheimer-Straße und in der Liebermann-Straße. Im letztgenannten Fall fielen der 59-jährigen Radfahrerin im Bereich Liebermann-/Rohrbacher Straße zwei jugendliche Radfahrer auf. Beide waren ohne Licht unterwegs. Laut Zeugenaussagen ist einer der Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahre alt, stämmig gebaut, mit schwarzem Haar und einem dunklen Teint.

In den drei Fällen wurden Geldbörsen und Handys im Wert von mindestens 500 Euro entwendet. Ob es sich um die selben Täter handelt, ist derzeit unklar. „Es ist etwas sicherer, Taschen in einem Korb am Lenker statt auf dem Gepäckträger zu transportieren. Wertgegenstände sollten jedoch am Körper getragen werden“, empfiehlt die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06221/34180 zu melden. jwd