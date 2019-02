Aus fünf werden zwei

Heidelberg.Die Evangelische Kirche hat sich einen strikten Sparkurs verschrieben – und legt weitere Pfarrgemeinden zusammen. Nachdem im Stadtteil Kirchheim bereits Fusionen gebildet wurden, werden nun Zusammenschlüsse in der Weststadt/Bahnstadt/Bergheim und Südstadt sowie in Schlierbach/Ziegelhausen realisiert. Das hat eine Sprecherin mitgeteilt. Im März gibt es gleich zwei feierliche Fusionsgottesdienste.

„Im Zuge des Liegenschaftsprojektes der Evangelischen Landeskirche in Baden hat sich auch der Kirchenbezirk Heidelberg auf den Weg gemacht, durch Fusionen von Pfarrgemeinden für die Zukunft gut aufgestellt zu sein“, formuliert Karin Wilke, Sprecherin der Evangelischen Kirche in Heidelberg. Zuletzt – im Juli 2017 – seien erfolgreich die Kirchheimer Blumhardt- und Wicherngemeinde zur Bonhoeffergemeinde zusammengeführt worden. Nun stehen zwei weitere, größere Fusionen an. Zum 1. März nämlich werden die Berggemeinde Schlierbach und die Versöhnungsgemeinde Ziegelhausen zur Matthäusgemeinde zusammengeschlossen. In einem Gottesdienst werde das am Sonntag, 17. März, um 10 Uhr in der Versöhnungskirche gefeiert. Im Anschluss wird es einen Empfang mit Grußworten geben.

Neues Logo, neuer Namen

Beide Gemeinden hätten sich „schneller als erwartet auf den gemeinsamen neuen Namen und ein Logo geeinigt“. Dort findet sich in Hellblau der Neckar wieder, den die Brücke in frischem Grün überspannt. Dieses soll an die Wälder auf den Berghängen erinnern, die rechts und links des Neckars typisch für die beiden Ortsteile sind. Im Feld, in dem sich Fluss und Brücke überschneiden, zeigt sich die Kirchenfarbe Lila. Zum 1. April werden dann auch die drei Pfarrgemeinden der Weststadt, Bahnstadt, Südstadt und in Bergheim zusammenkommen: Christus-, Luther- und Markusgemeinde bilden dann eine neue Einheit, die bis dann auch einen neuen Namen bekommen haben soll. In einem Gottesdienst am Sonntag, 31. März, um 10 Uhr, soll die neue Pfarrgemeinde in der Christuskirche gefeiert werden. Die noch namenlose Gemeinde wird dann nur einen Ältestenkreis haben.

„Wir haben trotz vielfältigem und abwechslungsreichem Gemeindeleben mit verschiedenen Herausforderungen zu tun, die wir bewältigen wollen“, formulieren die Pfarrer der betroffenen Kirchengemeinden in einer gemeinsamen Stellungnahme. Die Evangelische Kirche positioniere sich in der wandelnden Gesellschaft neu: Die Zahl der Gemeindemitglieder nehme ab, immer weniger Theologiestudierende und mögliche Pfarrer sowie die Entwicklung der Kirchensteuer seien der Grund. miro

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.02.2019