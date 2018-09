Aus Initiative wächst Stiftung

Heidelberg.Sie bestellt Klinikclowns, unterstützt das ambulante Palliativteam bei seiner Arbeit oder hilft Familien, deren schwer kranke Kinder daheim betreut werden: Seit 2002 gibt es die Initiative „Courage für chronische kranke Kinder“ am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin der Heidelberger Universitätsklinik. Jährlich hat „Courage“ rund 200 000 Euro an Spenden gesammelt und an die jungen Patienten weitergegeben. Nun soll sie noch mehr leisten können: Aus der Initiative ist eine Stiftung geworden. Der Vorstand hat sich jetzt vorgestellt.

75 000 Patienten kommen jedes Jahr ambulant in die Kinderklinik. Ein großer Teil ist permanent in Betreuung: 15 000 chronisch kranke Kinder kommen mehrfach pro Jahr nach Heidelberg. Die Behandlung zahlen die Krankenkassen – aber nicht alles, was benötigt wird beziehungsweise sinnvoll ist. „Es gibt Projekte, die die Kassen finanzieren, aber viele Initiativen müssen nun auch langfristig gesichert werden“, begründet Hoffmann die Stiftungsgründung. Eine Erbschaft in Höhe von 400 000 Euro legt die Basis.

„Unser Ziel war, mehr Bewusstsein zu schaffen und mehr für die chronisch kranken Kinder zu erreichen“, erinnert sich Kinderärztin Bärbel Striegel, Sie hat die Initiative vor 16 Jahren mit gegründet und seither betreut. So organisierte sie zum Beispiel 15 Mal ein Benefiz-Golfturnier im Club Heidelberg-Lobenfeld, mit dem über die Jahre allein 400 000 Euro zusammenkamen. Doch nun wächst Courage über die „Eine-Frau-Organisation“ hinaus. Ein fünfköpfiges Vorstandsteam unter dem Vorsitz von Kinderklinikchef Georg F. Hoffmann wird durch ein Kuratorium ergänzt, zu dem neben Matthias Gorenflo, Experte für die Behandlung kindlicher Herzfehler, auch die Leitende Ärztliche Direktorin des Uniklinikums Annette Grüters-Kieslich sowie Isabel Hopp, Wolfgang Lachenauer, Pflegedirektor Edgar Reisch und Catharina Seegelken gehören.

„Wir möchten auch hinbekommen, dass neue Therapien rascher eingebracht werden können“, betont Hoffmann zudem einen medizinischen Aspekt der Stiftung. In vielen Bereichen leiste die Kinderklinik schon Pionierarbeit – etwa bei genetisch angelegten Stoffwechselstörungen. Dass diese Krankheiten nun sehr früh entdeckt werden können, ermöglicht den Kindern „ein ganz normales Leben“ – mit lebenslang ärztlicher Begleitung.

Erste Botschafter der „Courage“-Stiftung gibt es bereits: Alexander Rosen, Sportdirektor der TSG Hoffenheim, Bernhard Slavetinsky (PSD Bank) und Winfried Rothermel (abcdruck). Sie treffen sich am 5. Oktober wieder: Da steigt in der Stadthalle ein Charity-Dinner zur Stiftungsgründung. Unter dem Motto: „Mut haben – Mut geben“ hält Nobelpreisträger Harald zur Hausen den Festvortrag. Unter anderem werden Illustrationen von Kinderbuchautor Paul Maar versteigert. Natia Todua, Siegerin bei „The Voice of Germany 2017“, tritt auf. Es gibt kaum noch Karten.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018